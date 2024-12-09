ТЦК могут выполнять функции по мобилизации без полиции – МВД

У полицейских в Украине есть свои функции по охране правопорядка. Сотрудники ТЦК могут выполнять свои задачи по мобилизации и без полиции.﻿ Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет Юлия Акимова, РБК-Украина.

"Мы работаем исключительно в рамках своих полномочий, мы охраняем публичный порядок. И несмотря на то, что у ТЦК есть все полномочия самим проверять документы граждан, они просят - это официальные запросы в Нацпол, чтобы мы сопровождали работников ТЦК" , - сказал он.

По его словам, полиция смотрит за соблюдением правопорядка и прав граждан.

"И эти одиночные случаи, которые все пытаются посмаковать, а потом эти же случаи освещают наши враги, делает вклад в "немобилизацию". И люди начинают довольно агрессивно реагировать. В некоторых случаях они правы - есть превышения полномочий с той или иной стороны, но это одиночные случаи. В последние недели этих случаев нет, работает военная служба правопорядка и военное командование, чтобы минимизировать такие случаи" , - рассказал он.

Клименко назвал "риторическим" вопрос должна ли быть полиция с ТЦК или у нее есть дела поважнее.

"Надо смотреть на каждый регион и на возможности каждого подразделения ТЦК в этих регионах выполнять свои функции. Но, я думаю, ТЦК могут это делать и без Нацпола, у них есть на это соответствующие права" , - заявил министр.

Отметим, сейчас полицейские работают вместе с представителями ТЦК. В октябре провели несколько рейдов во Львове, Днепре, Житомире и Хмельницком. В Киеве 11 октября работники полиции провели задержания после концерта группы "Океан Эльзы" в Дворце спорта.