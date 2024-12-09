Рейтинг банков Украины по прибыли: сколько заработали с начала 2024 года

Платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2024 года получили 125,554 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это на 2,3% больше, чем год назад, сообщает РБК-Украина.

Об этом говоряят данные Национального банка Украины (НБУ).

Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 50,263 млрд гривен.

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк (12,776 млрд гривен), на третьем - банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк - 6,714 млрд гривен.

Далее идут государственный Укрэксимбанк - 5,959 млрд гривен и частный ПУМБ - 5,702 млрд гривен.

По данным НБУ, 52 из 62 банков получили прибыль на сумму 125,928 млрд гривен, а восемь банков показали убытки на 374 млн гривен.

Прибыль банков

Напомним, в 2023 году налог прибыль банков увеличили с 18% до 50%. В 2024 году этот налог составляет 25%. Однако Верховная Рада приняла закон о повышении ставки снова до 50%. Банки заплатят этот налог по итогам 2024 года.

По уточненным данным, банки Украины за весь 2023 года получили 82,835 млрд гривен чистой прибыли. Платежеспособные банки Украины за 2022 год получили 24,9 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это в 3,1 раза меньше, чем рекордная прибыль 2021 года (77,4 млрд гривен).

Напомним, в ноябре в Украине обанкротился первый банк с начала года. Национальный банк Украины принял решение об отнесении АО "Коммерческий инвестиционный банк" ("Коминвестбанк") к категории неплатежеспособных. Доля банка на рынке составила 0,04% всех активов платежеспособных банков по состоянию на 1 ноября 2024 года.