CNN: Россия попросила Турцию помочь вывести войска из Сирии

Россия обратилась в Турцию с просьбой оказать поддержку для безопасного вывода своих военных с территории Сирии после падения режима Башара Асада. Об этом пишет телеканал CNN Türk, сообщает Зеркало недели.

Отмечается, что российские войска планируют покинуть Сирию, за исключением двух стратегически важных объектов – военно-морской базы в Тартусе и авиабазы Хмеймим. Предполагается, что солдат переправят в районы, контролирующие вооруженные силы Турции, а оттуда их самолетами доставят в Россию.

Свержение режима Асада в Сирии

Вооруженная оппозиция захватила столицу Дамаск, заставив президента Башара Асада покинуть страну. Династия Асада руководила Сирией с 1971 года, используя репрессии и террор для удержания власти. Россия и Иран были ключевыми союзниками сирийского режима во время гражданской войны.

Однако министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что "Киев поддерживает сирийский народ в этот сложный период" и готов работать над восстановлением дипломатических отношений с Сирией в будущем.