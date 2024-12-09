Трамп заявил о готовности Зеленского к миру: "Настало время"

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к "миру". Об этом он рассказал в телефонном интервью The New York Post, сообщает Левый берег.

"Он хочет заключить мир. Это новое" , – заявил республиканец.

Трамп обнародовал детали своих разговоров с мировыми лидерами во время своей первой заграничной поездки во Францию после победы на втором сроке. Речь идет, в частности, о трехсторонней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Зеленским.

"Он хочет прекращения огня. Он хочет заключить мир. Мы не обсуждали детали. Он думает, что пришло время, и Путин должен думать, что настало время, потому что он проиграл – когда вы теряете 700 000 человек, время пришло. Это не закончится, пока не будет мира" , – добавил американский политик.

Трамп отметил, что говорил с Зеленским о том, как положить конец кровавому конфликту, бушующему с 2022 года.

"Я разрабатываю концепцию того, как положить конец этой бессмысленной войне" , – сказал он.

Напомним, после информации о падении режима Башара Асада в Сирии, Трамп заявил, что Путин должен "немедленно прекратить огонь" в Украине и призвал к переговорам о прекращении войны РФ против Украины.

Зеленский после переговоров с Трампом заявил, что избранный президент США "настроен решительно". Президент добавил, что лидеры "договорились работать дальше" и что "мир благодаря силе возможен".