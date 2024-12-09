В Украину прибыл лидер немецкой оппозиции Мерц

Лидер немецкой демократической оппозиции кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц прибыл в Украину в понедельник утром. Об этом сообщает издание Welt, сообщает Укринформ.

"Я очень рад новой встрече с Президентом Украины. Хочу на месте узнать актуальную ситуацию в Украине и чем мы можем помочь этой стране продолжать защищаться от российской агрессии" , - заявил Мерц по прибытии на Киевский железнодорожный вокзал.

Ранее он неоднократно заявлял о необходимости усиления германской военной поддержки, включая передачу дальнобойных ракет Taurus.

Напомним, несколько дней назад Киев с неаноснованным визитом посетил другой кандидат на должность канцлера на следующих нарядах и действующий глава правительства Олаф Шольц.

Мерц уже посещал Украину в мае 2022 года.