Морские дроны Sea Baby вступили в бой с вертолетам и самолетам РФ в Керченской бухте
В ночь с 5 на 6 декабря Служба безопасности Украины успешно провела уникальную спецоперацию с участием морских дронов Sea Baby в Керченской бухте. Дроны вступили в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами "Раптор", которые пытались перехватить украинскую технику, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Как сообщают в 13 Главном управлении Департамента военной контрразведки СБУ, российские пилоты рассчитывали на легкую охоту, но сами стали добычей.
Отмечается, что морские дроны, оснащенные крупнокалиберными пулеметами с автоматическим наведением, открыли ответный огонь.
Перехваченный радиообмен оккупантов свидетельствует о значительных потерях среди личного состава – на бортах вертолетов есть убитые и раненые, а сама техника получила серьезные повреждения и требует капитального ремонта.
Кроме этого, дроны поразили баржу, которая перевозила военную технику и оборудование для ремонта Крымского моста, который россияне до сих пор пытаются восстановить после предыдущих атак украинских спецслужб.
"Sea Baby – это наша многоцелевая платформа, на которой может размещаться различное оружие: как ракетные системы залпового огня, так и летающие дроны и крупнокалиберные пулеметы. Главное, что она в очередной раз доказала свою эффективность. Результатов нашей работы на самом деле гораздо больше, чем мы можем показать сейчас, но всему свое время".
Что предшествовало:
- 22 мая 2024 года проинформированный источник в СБУ сообщил УП, что морские дроны Sea Baby оснастили системами "Град". Модернизированный беспилотник уже испытали, "минусуя" оккупантов на Кинбурнской косе.
- 23 мая глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что морские дроны Sea Baby оснастили реактивными системами залпового огня "Град", таким образом Силы обороны поразили уже 4 российских корабля.
Справка: Надводные беспилотные ударные лодки Sea Baby - разработка Службы безопасности Украины. В течение 2022-2023 годов дроны СБУ поразили фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", а также минный тральщик "Иван Голубец" и патрульный корабль "Ладный", ракетоносители "Самум" и "Буян", корабль "Павел Державин" и большой военный буксир "Профессор Николай Муру", разведывательно-гидрографический корабль "Владимир Козицкий".
Sea Baby способен нести 850 килограммов взрывчатки, разгоняться до 90 км/ч и преодолевать расстояние 1000 километров. Его корпус изготовлен из материала, который не замечают радары.
Стоимость морского дрона Sea Baby – 8,5 млн грн.