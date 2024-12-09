Морские дроны Sea Baby вступили в бой с вертолетам и самолетам РФ в Керченской бухте

В ночь с 5 на 6 декабря Служба безопасности Украины успешно провела уникальную спецоперацию с участием морских дронов Sea Baby в Керченской бухте. Дроны вступили в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами "Раптор", которые пытались перехватить украинскую технику, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Как сообщают в 13 Главном управлении Департамента военной контрразведки СБУ, российские пилоты рассчитывали на легкую охоту, но сами стали добычей.

У ніч з 5 на 6 грудня група морських дронів СБУ "Sea Babу" вступила в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами "Раптор", які намагалися їх перехопити.Відео : СБУ pic.twitter.com/35sf4JpNSv — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) December 9, 2024

Отмечается, что морские дроны, оснащенные крупнокалиберными пулеметами с автоматическим наведением, открыли ответный огонь.

Перехваченный радиообмен оккупантов свидетельствует о значительных потерях среди личного состава – на бортах вертолетов есть убитые и раненые, а сама техника получила серьезные повреждения и требует капитального ремонта.

Кроме этого, дроны поразили баржу, которая перевозила военную технику и оборудование для ремонта Крымского моста, который россияне до сих пор пытаются восстановить после предыдущих атак украинских спецслужб.

"Sea Baby – это наша многоцелевая платформа, на которой может размещаться различное оружие: как ракетные системы залпового огня, так и летающие дроны и крупнокалиберные пулеметы. Главное, что она в очередной раз доказала свою эффективность. Результатов нашей работы на самом деле гораздо больше, чем мы можем показать сейчас, но всему свое время".

Что предшествовало:

22 мая 2024 года проинформированный источник в СБУ сообщил УП, что морские дроны Sea Baby оснастили системами "Град". Модернизированный беспилотник уже испытали, "минусуя" оккупантов на Кинбурнской косе.

23 мая глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что морские дроны Sea Baby оснастили реактивными системами залпового огня "Град", таким образом Силы обороны поразили уже 4 российских корабля.

Справка: Надводные беспилотные ударные лодки Sea Baby - разработка Службы безопасности Украины. В течение 2022-2023 годов дроны СБУ поразили фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", а также минный тральщик "Иван Голубец" и патрульный корабль "Ладный", ракетоносители "Самум" и "Буян", корабль "Павел Державин" и большой военный буксир "Профессор Николай Муру", разведывательно-гидрографический корабль "Владимир Козицкий".

Sea Baby способен нести 850 килограммов взрывчатки, разгоняться до 90 км/ч и преодолевать расстояние 1000 километров. Его корпус изготовлен из материала, который не замечают радары.

Стоимость морского дрона Sea Baby – 8,5 млн грн.