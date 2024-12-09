Зарплата в Украине выросла более чем на 20%: кому платят больше всего

Средняя зарплата штатных работников в Украине выросла за январь-октябрь 2024 на 22,2% до 20 592 гривен. Финансистами и айтишникам платят гораздо больше, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, самая высокая заработная плата в сфере "Информация и телекоммуникации", где она выросла на 37,7% до 50 752 гривен.

На втором месте – "Финансовая и страховая деятельность". Финансисты в среднем получают 40194 гривен. Рост на 20,5%.

Далее следует "Профессиональная, научная и техническая деятельность" – 28 167 гривен. Рост на 24,6%.

В сфере "Государственное управление и оборона" зарплаты выросли на 24% до 26 904 гривен.

Самые низкие зарплаты в образовании – 13 970 гривен, где зарплаты выросли на 15,6%.

Напомним, Министерство экономики прогнозирует, что среднемесячная зарплата работников (брутто) в 2024 году составит 20 581 гривну, а скорректированная на инфляцию вырастет 12,0%.

Зарплаты в Украине продолжают расти под влиянием нехватки квалифицированных работников. Зарплата в долларах в третьем квартале 2024 достигла 532 долларов и превысила довоенный уровень.

Отметим, что инфляция в Украине существенно ускорилась и уже превысила 10%. Это приводит к замедлению темпов роста реальных доходов украинцев. В частности, реальные доходы пенсионеров фактически прекратили рост в 2024 году.