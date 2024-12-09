Финансовые аналитики ухудшили прогноз по курсу доллара в Украине

Курс доллара в следующие 12 месяцев продолжит рост. Такие прогнозы дают финансовые аналитики, банкиры, руководители предприятий и население, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные Национального банка Украины (НБУ).

В декабре 2024 года финансовые аналитики ожидают курс 44,83 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за октябрь (44,08 грн/доллар).

По информации НБУ, население в ноябре прогнозировало курс на уровне 44,10 грн/доллар. Это ниже, чем в октябре - 44,54 грн/доллар.

Украинские банкиры в октябре ожидали курс через 12 месяцев на уровне 44,92 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за июль на уровне 43,15 грн/доллар.

Руководители предприятий ожидают курс на уровне 43,72 грн/доллар (данные за август).

Курс доллара в Украине

С октября прошлого года в Украине действует режим управляемой гибкости курса, согласно которому НБУ учитывает рыночные тенденции, но покрывает структурный дефицит на валютном рынке из своих резервов. По результатам торгов на межбанке НБУ устанавливает курс. МВФ считает такой курс де-факто фиксированным.

Официальный курс доллара по состоянию на 9 декабря составляет 41,44 грн/доллар. За последний год курс вырос на 13,0% (с 36,67 грн/доллар на 9 дакабря 2023 года).

Законом о государственном бюджете на 2024 год определен средний курс на уровне 40,7 грн/доллар и 42,1 на декабрь. В бюджет на 2025 год заложен средний курс на уровне 45,0 грн/доллар.

В июне Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы. Правительство ожидает роста среднего курса доллара:

в 2025 году до 45,0 гривен (45,6 на декабрь),

в 2026 году до 46,5 гривен (45,9 на декабрь),

в 2027 году до 46,4 гривны (46,2 на декабрь).

Однако цифры бюджета не являются ни прогнозом, ни ориентиром для НБУ, который отвечает в Украине за валютно-курсовую политику.