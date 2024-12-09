Трамп рассказал, что общался с лидером Китая после выборов

Дональд Трамп заявил, что в последние дни он общался с китайским лидером Си Цзиньпином. Это стало первым четким свидетельством прямого контакта между политиками после переизбрания бывшего президента США в ноябре. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Левый берег.

В интервью каналу NBC Трамп рассказал, что они общались еще на прошлой неделе, не уточняя, когда это было и о чем шла речь. В последний раз они лично встречались в июне 2019 года на полях саммита "Группы двадцати" в Японии.

“У меня было соглашение с президентом Си, с которым я очень хорошо ладил” , – сказал Трамп, имея в виду предварительные переговоры по ограничению поступления фентанила в США.

Ремарки Трампа четко демонстрируют, что "между Пекином и лагерем Трампа возобновились контакты на самом высоком уровне".

Разговор с Си состоялся после общения Трампа с лидерами ведущих торговых партнеров Вашингтона – премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Республиканец ранее угрожал ввести пошлины в ответ на нелегальную иммиграцию и торговлю наркотиками, в частности фентанилом.

На прошлой неделе Трамп назначил бывшего сенатора Дэвида Пердью послом США в Китае.

Издание добавляет, что две крупнейшие экономики мира готовятся к новому противостоянию после того, как Трамп во время предвыборной кампании пообещал применить 60% налога на импортируемые из Китая налоги на товары – это тот уровень, который уничтожит торговлю между странами.

Пекин также усиливает торговую напряженность, запрещая экспорт нескольких материалов с высокотехнологичным и военным применением.