В Украину с визитом приехал премьер Эстонии

В понедельник, 9 декабря, в Киев с визитом прибыл премьер-министр Эстонии Кристен Михал, сообщает Укринформ.

Кристен Михал, прибывший в украинскую столицу в понедельник утром, анонсировал встречу с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

"Поддержка Украины к победе будет оставаться приоритетом Эстонии, мы не пойдем ни на какие уступки. Победа Украины – это победа Европы, США и всего демократического мира" , – написал Михал.

Напомним, в понедельник утром в Киев также прибыл лидер немецкой демократической оппозиции, кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.