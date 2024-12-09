В Киеве и ряде областей изменили графики отключения света
В Киеве и ряде областей утром понедельника, 9 декабря, была изменена продолжительность графиков отключения электроэнергии. Это связано с увеличением потребления электроэнергии, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает ДТЭК, "Черкассыоблэнерго".
Черкассы
По данным "Черкассыоблэнерго", сегодня в 09:40 были добавлены очереди на отключение. Однако в течение дня графики также могут меняться. Графики почасовых отключений составлены исходя из доведенных "Укрэнерго" лимитов.
Часы отсутствия электроснабжения:
- 09:00-10:00 4 очередь;
- 10:00-11:00 2 и 5 очереди;
- 11:00-12:00 2 и 5 очереди;
- 12:00-13:00 3 и 6 очереди;
- 13:00-14:00 3 и 6 очереди;
- 14:00-15:00 4 и 1 очереди;
- 15:00-16:00 4 и 1 очереди;
- 16:00-17:00 5 и 2 очереди;
- 17:00-18:00 5 и 2 очереди;
- 18:00-19:00 6 и 3 очереди.
Графики от ДТЭК
Также сегодня утром были изменены графики отключения света в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.
В ДТЭК отметили, что от "Укрэнерго" поступили новые команды, согласно которым обновляются графики отключений на сегодня.
Почему применяются графики отключения света
Ранее мы писали о том, что 28 ноября российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за атаки в Украине вводились экстренные отключения электроэнергии, но впоследствии удалось вернуться к графикам почасовых отключений.
Позже премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что пока невозможно точно спрогнозировать, когда ситуация полностью стабилизируется.
Вчера же в "Укрэнерго" сообщало, что 9 декабря в Украине будет действовать одна очередь отключений с 08:00 до 19:00.