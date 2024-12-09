Ракетная атака на Днепропетровскую область: в больнице умерла 5-я жертва

Количество погибших из-за российского ракетного удара по Днепровскому району Днепропетровской области 30 ноября увеличилось до 5. В больнице скончался пострадавший мужчина, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В больнице умер 63-летний мужчина, который пострадал из-за ракетного удара по Днепровскому району 30 ноября".

Лысак отмечает, что врачи больше недели боролись за его жизнь. К сожалению, травмы были тяжелыми.

"Это уже пятая жертва той атаки. Соболезнования всем, кто потерял близких" , – добавил Лысак.

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