Ракетная атака на Днепропетровскую область: в больнице умерла 5-я жертва
Количество погибших из-за российского ракетного удара по Днепровскому району Днепропетровской области 30 ноября увеличилось до 5. В больнице скончался пострадавший мужчина, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"В больнице умер 63-летний мужчина, который пострадал из-за ракетного удара по Днепровскому району 30 ноября".
Лысак отмечает, что врачи больше недели боролись за его жизнь. К сожалению, травмы были тяжелыми.
"Это уже пятая жертва той атаки. Соболезнования всем, кто потерял близких", – добавил Лысак.
Предыстория:
- 30 ноября россияне нанесли ракетный удар по селу Царичанка в Днепровском районе Днепропетровской области, тогда было известно о 4 погибших и 21 раненом.