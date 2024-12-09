Оккупанты закрепились в стратегически важной местности под Курахово – журналист

В Донецкой области, в районе города Курахово, россияне закрепились вдоль западной части дамбы Кураховского водохранилища, проводят перегруппировку и накапливают ресурсы, чтобы ударить позже сразу по двум направлениям. Об этом написал украинский военный журналист Богдан Мирошников, сообщает Зеркало недели.

По его прогнозу, захватчики будут вести наступление в направлениях села Дачное и промзоны разрушенной россиянами Кураховской ТЭС.

Обозреватель говорит, что в самом Кураховом продолжаются бои за многоэтажки в центре города. Также понемногу начинаются бои за многоэтажки на юге. Их враг пока пытается обойти, но лобовые штурмы и здесь не исключены.

Карта: DeepState

Тем временем украинский информационный ресурс DeepState, недавно обновивший свои интерактивные карты, показал продвижение россиян в самом Кураховом, а также в Трудовом, на южном фланге котла, возникшего к югу от Курахового.

Мирошников подчеркивает, что на северо-западе кураховского направления решается судьба всего выступа. В случае неудачи все может завершиться стремительным уходом из выступа, включительно с городом Курахово.