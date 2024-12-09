На Киевщине отстроили мост, разрушенный во время полномасштабного вторжения РФ

В Киевской области отстроили мост, разрушенный во время полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит публикация Службы восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области в Facebook.

Какой именно мост восстановили в Киевской области

В Службе восстановления и развития инфраструктуры рассказали, что речь идет о 156-метровом мосте на дороге Р-02 "Киев - Иванков - Овруч".

Отмечается, что мост через реку Ирпень обеспечивает качественную логистическую связь жителей Вышгородского района Киевской области.

Уточняется, что он:

имеет две полосы для движения автотранспорта

оснащен современными системами водоотвода

"На проезжей части уложено два слоя асфальтобетонного покрытия, верхний слой - ЩМА (щебеночно-мастичный асфальтобетон, - Ред.), также нанесена новая дорожная разметка" , - рассказали украинцам.

Кроме того, для безопасности движения было установлено новое перильное и барьерное ограждение.

На мосту и подходах к нему - автономное освещение.