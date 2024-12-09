На Киевщине отстроили мост, разрушенный во время полномасштабного вторжения РФ
В Киевской области отстроили мост, разрушенный во время полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит публикация Службы восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области в Facebook.
Какой именно мост восстановили в Киевской области
В Службе восстановления и развития инфраструктуры рассказали, что речь идет о 156-метровом мосте на дороге Р-02 "Киев - Иванков - Овруч".
Отмечается, что мост через реку Ирпень обеспечивает качественную логистическую связь жителей Вышгородского района Киевской области.
Уточняется, что он:
- имеет две полосы для движения автотранспорта
- оснащен современными системами водоотвода
"На проезжей части уложено два слоя асфальтобетонного покрытия, верхний слой - ЩМА (щебеночно-мастичный асфальтобетон, - Ред.), также нанесена новая дорожная разметка", - рассказали украинцам.
Кроме того, для безопасности движения было установлено новое перильное и барьерное ограждение.
На мосту и подходах к нему - автономное освещение.
"Движение открыто для всех видов автотранспорта", - подытожили в Службе восстановления и развития инфраструктуры Киевской области.