РФ за неделю применила против Украины около 500 авиабомб и 400 дронов – Зеленский

На прошлой неделе Россия применила против Украины почти 500 управляемых авиабомб, более 400 ударных дронов и около 20 ракет разных типов, заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Укринформ.

"Наши города и общины находятся под постоянными атаками террористов. Каждый день защитники нашего неба дают отпор российскому террору. В течение прошлой недели Россия применила против Украины почти 500 управляемых авиабомб, более 400 ударных дронов и почти 20 ракет разных типов" , - отметил он.

"Этот ежедневный террор и эта война не могут оставаться проблемой одного народа. Нужны совместные действия всех ценящих жизнь в Европе, в Америке, во всем мире. Только вместе мы способны достичь справедливого мира" , - подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский заявлял, что Украине нужен справедливый и сильный мир, и когда речь идет о действенном мире с Россией, это должны быть прежде всего действенные гарантии мира.