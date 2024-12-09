Во время наступления сирийских повстанцев погибли более 900 человек – правозащитники

Во время наступления оппозиции в Сирии погибли более 900 человек, среди которых 138 гражданских жителей. Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на базирующуюся в Великобритании Сирийскую обсерваторию по правам человека (SOHR), сообщает Левый берег.

В SOHR заявили о по меньшей мере 910 человек, убитых с момента начала наступления оппозиции 27 ноября.

Среди погибших, кроме гражданских, есть 380 сирийских солдат и их союзников-боевиков, а также 392 повстанца.

Президент США Джо Байден заявил ранее, что Штаты нанесли авиаудары по целям ИГИЛ в Сирии, чтобы не дать Исламскому государству восстановить свою позицию после падения правительства диктатора Асада.

Вчера стало известно, что Силы обороны Израиля нанесли удары по авиабазам на юге Сирии. ЦАХАЛ ударил по складам боеприпасов и оружия на авиабазе Халхалах в Сувейде и объектах провинции Дараа и авиабаза Меззе.