В РФ заявили, что передали Украине тела погибших в результате падения Ил-76

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия передала Украине тела военнопленных, которые якобы погибли при падении Ил-76 в Белгородской области 24 января, сообщает Украинская правда.

Москалькова в ответ на вопрос, "удалось ли передать Украине тела погибших военнослужащих при падении самолета Ил-76" заявила:

"Им переданы тела военнопленных. Это произошло, и я при этом присутствовала" , – сказала она.

Украина пока не комментировала заявление россиян о возвращении тел военнопленных.

Напомним, 8 ноября по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 563 павших защитников. В частности, удалось репатриировать 320 тел защитников, погибших на Донецком направлении и 89 павших воинов с Бахмутского направления. Также удалось вернуть 154 тела из моргов на территории РФ.