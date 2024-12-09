Трамп на встрече с Макроном говорил о недостаточном вкладе Европы в НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал, что на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном снова заявил ему о том, что Европа должна больше вкладываться в коллективную безопасность НАТО, и что тот согласен с ним. Об этом пишет The New York Post на основе телефонного интервью с Трампом после его поездки в Париж, сообщает Европейская правда.

Трамп сказал, что в общении с президентом Франции говорил о НАТО и о том, что союзники "должны платить честные взносы".

"Я сказал, что НАТО – это хорошо до тех пор, пока они платят свои счета. Но они их оплатят, потому что знаете, когда я только начал взаимодействие с НАТО, то никто не платил, а потом они начали платить... И он (Макрон. – Ред.) со мной соглашается" , – сказал Трамп.

Он продолжил о Макроне, что он "хороший человек и сделал хорошую работу", имея в виду восстановление собора.

Также Трамп прокомментировал наблюдения СМИ о его "доминирующем рукопожатии" с Макроном, где он накрыл его руку сверху, отметив, что это "просто твердое рукопожатие" и президент Франции это понимает.