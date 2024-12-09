Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков заявил в понедельник, 9 декабря, что Кремль пытается выйти на контакт в Сирии с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности военных баз, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают пропагандисты "РИА Новости", CNN Turk, Meduza.

По его словам, однако говорить о сохранении военного присутствия России в Сирии сейчас преждевременно, это будет предметом для обсуждения с властями.

"Пока преждевременно об этом говорить. В любом случае, это все предмет для обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии" , - сказал пресс-секретарь Путина.

Также, по данным СМИ, Россия обратилась за помощью к Турции, чтобы обеспечить безопасный вывод войск РФ из Сирии, которые будут отправлены в подконтрольные Турции районы, а затем их переправят в Россию по воздуху.

По данным CNN Turk, при этом Россия намерена сохранить свои базы в Тартусе и Хмеймиме, а помощь Турции попросила для вывода войск из других частей региона.

Песков подтвердил, что Москва находится в диалоге с Анкарой, в частности по ситуации в Сирии.

"Мы находимся в диалоге с другими региональными государствами, в том числе по сирийским делам. Действительно, в Сирии сейчас будет очень непростой период, связанный с нестабильностью и, конечно, здесь очень важно поддерживать диалог со всеми региональными странами. Мы твердо намерены это делать, будем консультироваться и анализировать" , - сказал он.

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