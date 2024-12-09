В Кремле обеспокоены за свои базы в Сирии и ищут, с кем договариваться
Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков заявил в понедельник, 9 декабря, что Кремль пытается выйти на контакт в Сирии с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности военных баз, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают пропагандисты "РИА Новости", CNN Turk, Meduza.
По его словам, однако говорить о сохранении военного присутствия России в Сирии сейчас преждевременно, это будет предметом для обсуждения с властями.
"Пока преждевременно об этом говорить. В любом случае, это все предмет для обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии", - сказал пресс-секретарь Путина.
Также, по данным СМИ, Россия обратилась за помощью к Турции, чтобы обеспечить безопасный вывод войск РФ из Сирии, которые будут отправлены в подконтрольные Турции районы, а затем их переправят в Россию по воздуху.
По данным CNN Turk, при этом Россия намерена сохранить свои базы в Тартусе и Хмеймиме, а помощь Турции попросила для вывода войск из других частей региона.
Песков подтвердил, что Москва находится в диалоге с Анкарой, в частности по ситуации в Сирии.
"Мы находимся в диалоге с другими региональными государствами, в том числе по сирийским делам. Действительно, в Сирии сейчас будет очень непростой период, связанный с нестабильностью и, конечно, здесь очень важно поддерживать диалог со всеми региональными странами. Мы твердо намерены это делать, будем консультироваться и анализировать", - сказал он.
Предыстория:
- Утром 8 декабря сирийские повстанцы объявили об "освобождении" столицы Сирии города Дамаск. Асад сбежал.
- По данным ISW, потеря военных баз в Сирии может серьезно подорвать способность Кремля осуществлять операции в Африке. Это ослабит позиции России в Ливии и странах к югу от Сахары, а также поставит под сомнение ее влияние на африканские авторитарные режимы.