В Украине расширят программу "Доступные лекарства": что говорят в Минздраве

В 2025 году украинскую программу "Доступные лекарства" расширят. В частности, в обновленную программу войдут лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых, ревматологических и других заболеваний, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения Украины.

Благодаря программе "Доступные лекарства" украинцы могут получить безвозмездное или частично оплаченное лекарство против самых распространенных хронических болезней. В госбюджете 2025 года на программу заложили 6,6 миллиарда гривен.

В настоящее время в программу входят более 500 лекарственных средств и медицинских изделий по следующим направлениям: сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания. В том числе с первичной и вторичной профилактикой инфарктов и инсультов.

Помимо этого, сахарный/несахарный диабеты, хронические болезни нижних дыхательных путей, эпилепсия, болезнь Паркинсона, расстройства психики и поведения. А также лекарственные средства для обеспечения лечения лиц в посттрансплантационном периоде и для паллиативных больных, нуждающихся в обезболивании.

Всего в обновленную "Доступные лекарства" программу войдет более 30 новых действующих веществ. В частности, комбинированные лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых, ревматологических, неврологических и глазных заболеваний. А также эндокринологических заболеваний, таких как гипотиреоз и мигрень. Помимо этих средств доступными станут препараты для детей и лекарства в виде капель и мазей.

Новые лекарственные препараты можно будет получить с начала 2025 года во всех аптеках, имеющих контракт с Национальной службой здоровья Украины. Таким образом, по меньшей мере 500 тысяч украинцев смогут сэкономить средства на лечении.

"В этом году мы обязали присоединиться в программу "Доступные лекарства" все аптеки, которые размещены в больницах. В следующем году планируем, что получить препараты по программе можно будет в каждой аптеке" , - заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Раньше мы писали, какие "Доступные лекарства" безвозмездные, а какие с доплатой. Чтобы узнать, какие лекарства доступны бесплатно, можно воспользоваться Реестром актуальных лекарственных средств и медизделий.