Россия созвала Совбез ООН после свержения режима Асада в Сирии

Совбез ООН соберется на экстренное заседание по ситуации в Сирии 9 декабря после свержения режима президента Башара Асада и захвата Дамаска повстанцами под руководством исламистов, сообщает Радио Свобода.

Экстренная сессия, созванная Россией, по словам Дмитрия Полянского, первого заместителя постоянного представителя страны в ООН, пройдет за закрытыми дверями, в то время как мировые и региональные силы призывают к стабильности в охваченной гражданской войной стране Ближнего Востока.

Асад и его семья скрылись из страны 8 декабря и находятся в Москве, где получили убежище, сообщают российские СМИ. Администрация США не смогла подтвердить эту информацию, но заявила, что нет оснований сомневаться в ней.

СМИ сообщают, что утром 9 декабря в Дамаске можно было услышать авиаудары, хотя неизвестно, кто наносил их.

Представители властей России, давнего союзника Асада, заявили, что он "решил уйти в отставку" после "переговоров" с "рядом участников вооруженного конфликта" и покинул пост, "давая указания по мирной передаче власти".

"Россия не участвовала в этих переговорах", – заявили в российском Министерстве иностранных дел.

В Дамаске и других сирийских городах люди вышли на улицы, празднуя свержение Асада, превознося статуи и грабя правительственные здания и резиденцию Асада.

Повстанцы, возглавляемые исламистской группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам" (HTS), заявили, что Дамаск "теперь свободен от Асада", чья семья управляла страной с 1971 года.

HTS признана террористической организацией в США и ЕС. В последние годы группировка разорвала связи с "Аль-Каидой" и пыталась превратить себя в прагматическую альтернативу сирийскому правительству. Но остаются беспокойства по поводу вероятных нарушений прав и связей с террористическими группами.

Абу Мохаммад аль-Джолани, лидер HTS, пытался заверить шиитских алавитов и другие сирийские меньшинства, включая христиан, что он не будет дискриминировать меньшинства.

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