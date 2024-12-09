Британская разведка подтвердила поражение российского комплекса С-400 в Крыму

В результате атаки в оккупированном россиянами Крыму была поражена позиция российского зенитного ракетного комплекса С-400. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 9 декабря, сообщает Европейская правда.

Британская разведка рассказала, что 29 ноября 2024 года Вооруженные Силы Украины уничтожили элементы системы противовоздушной обороны С-400 в Симферополе.

На снимках видны две воронки размером около 13,5 м, разбросанные обломки и пять автомобилей аварийно-спасательных служб.

Тогда в социальных сетях сообщалось о взрыве и детонации ракетного топлива, связанной с уничтожением элементов системы противовоздушной обороны.

Это уже второе сообщение об успешном поражении украинскими военными российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в ноябре, после уничтожения ЗРК С-400 в Курской области 23 ноября.

Отметим, С-400 – российский зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности, предназначенный для борьбы с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления, РЭБ, воздушными командными пунктами, стратегическими бомбардировщиками.