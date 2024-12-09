Зеленский хочет обсудить с Байденом приглашение Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский намерен позвонить президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену, чтобы обсудить вопросы приглашения Украины в НАТО. Об этом он сказал журналистам по итогам встречи с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцом в Киеве, сообщает Укринформ.

"Что касается, например, приглашения в НАТО, то сложно еще говорить с президентом Трампом, потому что он еще не в Белом доме, у него нет всех этих юридических прав. Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной и поднять именно вопрос о приглашении в НАТО, потому что он сейчас действующий президент Соединенных Штатов и от его позиции многое зависит. И нет смысла обсуждать с президентом Трампом то, что пока сегодня он еще не в Белом доме, от него не зависит" , - сказал Зеленский.

Также он поблагодарил за последний пакет помощи Украине от США.

"Это серьезная поддержка. Для нас это очень важно. И мы говорили о том, что даже если будет такая пауза, пока Украины нет в НАТО, и даже если бы у нас было приглашение и мы не были в НАТО, и будет такая пауза, что будет в это время? Кто нам гарантирует какую-нибудь безопасность?