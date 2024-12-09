Российские войска атаковали Херсон: есть погибший и раненые

Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российских ударов по Херсону утром 9 декабря, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram.

"Около 11:30 враг с дрона атаковал авто в Днепровском районе города. Травмы, несовместимые с жизнью, получил неизвестный мужчина".

Еще один человек пострадал от сброса взрывчатки с дрона в пригороде Херсона. 61-летний житель получил осколочные ранения.

Также около 10:30 российские войска с временно оккупированного левого берега обстреляли центральную часть Херсона, в результате чего телесные повреждения получила 44-летняя женщина, которая в этот момент была на улице. Ее госпитализировали со взрывной травмой и осколочным ранением.

Кроме того, по словам Мрочко, российские оккупанты атаковали с беспилотника авто одного из херсонских коммунальных предприятий.

"Люди работали в пригороде, им повезло выжить. У трех работников КП – острая реакция на стресс. На фото – коммунальный транспорт после удара вражеского дрона" , – написал глава городской администрации.

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