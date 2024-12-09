Минобороны Румынии опровергло фейки о закрытии границ и подготовке к войне

Министерство обороны Румынии опровергло распространенные в социальных сетях фейковые сообщения о якобы закрытии границ и подготовке к войне, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на одном из порталов румынского оборонного ведомства.

В Минобороны Румынии предупреждают, что дезинформация особенно распространяется через платформу TikTok.

Минобороны Румынии

"В первом из двух выявленных постов ложно утверждается, что границы Румынии будут закрыты и будут охраняться военными", – отметили в ведомстве.

Другое распространенное сообщение содержит фото с военной техникой, которая якобы размещена в порту Констанца, что является "доказательством", по утверждению авторов дезинформации, подготовки к войне.

В ведомстве отметили, что изображенной на фото техники нет на вооружении румынской армии, а место съемок не имеет отношения к порту Констанца.

Также в румынском Минобороны добавили, что такие фейки создаются с целью распространить настроения неизвестности и паники среди населения.

Стоит отметить, что 6 декабря Конституционный суд Румынии после срочного совещания аннулировал результаты первого тура голосования за следующего президента.

Это произошло после того, как были рассекречены документы, согласно которым кампания скандального кандидата Келина Джорджеску была результатом организованной манипуляции из-за рубежа, а именно из России.