Климатологи сообщили о приходе зимы в Киев

Климатическая зима началась в Киеве на пять дней раньше нормы, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечают климатологи, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону понижения состоялся в Киеве 24 ноября, что свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице.

"Зима пришла на пять дней раньше климатической нормы" , - говорится в сообщении.

Раньше всего в Киев зима приходила 20 октября в 1920 году, а самое позднее - 29 декабря в 2015 году. В 2019-2020 годах метеорологическая зима так и не наступила.

Напомним, средняя температура воздуха осени 2024 года в Киеве составила 11,4 градуса тепла. Это на 2,7 градусов выше средних многолетних значений.

Осень этого года заняла третье место среди самых теплых с 1881 года в столице и повторила температурное значение прошлогодней осени. Были зафиксированы 11 температурных рекордов, которые наблюдались в сентябре.

Как сообщалось, метеорологическая осень пришла в Киев с опозданием на две недели – 30 сентября. А 5 ноября впервые этой осенью температура воздуха снизилась до 2,1 градуса мороза. Это свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 21 апреля – всего 198 дней.