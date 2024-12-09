"Новая почта" запустила новую услугу в Британии: подробности

"Новая почта" (которая в Европе работает под брендом Nova Post) запустила услугу доставки и отправки документов и посылок с помощью почтоматов InPost на всей территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Что известно о новой услуге Nova Post

В компании рассказали, что теперь клиенты "Новой почты" могут легко и быстро получать и отправлять посылки через почтоматы InPost по всей территории Соединенного Королевства, включая:

Уэльс

Шотландию

Северную Ирландию

Уточняется, что сеть InPost в Соединенном Королевстве насчитывает более 7000 почтоматов, расположенных в самых отдаленных уголках страны.

Выбрать необходимый почтомат можно с помощью удобных диджитал-инструментов:

на сайте компании

в бизнес-кабинете

в мультиязычном мобильном приложении "Новой почты"

Как отправить посылку через почтомат

В "Новой почте" рассказали, что для доставки через почтомат принимаются посылки:

весом до 15 кг

размером не более 41 x 38 x 64 см

Для того, чтобы отправить посылку через почтомат, нужно :

создать на сайте (или в мобильном приложении) международную отправку (МЭН)

указать в нем, что отправка будет происходить через почтомат

оплатить доставку онлайн

получить QR-код

сканировать QR-код возле выбранного почтомата

положить упакованную посылку в открытую ячейку

Клиентам Nova Post напомнили, что в случае получения посылки через почтомат в Соединенном Королевстве, нужно помнить: срок хранения посылки в почтомате – 2 суток.

Если не забрать посылку из почтомата вовремя, она будет перемещена в сортировочное депо Новой почты в Лондоне (о чем получателя сообщат через SMS).

С актуальными тарифами и правилами отправлений из Украины в Великобританию можно ознакомиться на официальном сайте﻿ компании.

Напомним, на рынок Великобритании "Новая почта" вышла в мае 2024 года. Она стала 13-й европейской страной, где украинская компания открыла отделение и запустила курьерскую доставку.

В настоящее время "Новая почта" оперативно работает в рамках Соединенного Королевства, Польши, Чехии, Германии, Румынии, Словакии, Венгрии, Италии, Испании, Франции, Австрии, Нидерландов, Литвы, Латвии и Эстонии.

В скором времени компания планирует соединить Соединенное Королевство с Молдовой.