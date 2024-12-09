Зеленский после встречи с Мерцом ожидает усиления дальнобойности Украины

Украина рассчитывает на более сильные и решительные действия Германии, в частности, в вопросе усиления дальнобойности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцом, сообщает Укринформ.

Глава государства отметил, что Германия на втором месте после США по объемам оказанной Украине помощи, которая на сегодняшний день составляет около 37 млрд долларов.

"И мы за это очень благодарны... Это нам очень сильно помогло в течение всей войны. И очень верно, что эта помощь не остановится, Германия будет поддерживать Украину, спасибо за эту позицию" , - сказал он.

Зеленский отметил, что последняя неделя отметилась активной переговорной работой с немецкой стороной. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц посетил Киев, а во Франции у президента Украины был "длинный продуктивный разговор с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером".

Он поблагодарил германское правительство и народ за помощь и выразил надежду на усиление дальнобойности Украины.

"Мы рассчитываем на более сильные, решительные действия Германии, от вас лично, очень на это рассчитываем. Что касается геополитики, по отношению к НАТО очень хотим услышать вашу позицию. Очень рассчитываем на усиление дальнобойности Украины" , - подчеркнул глава государства.

Он также поблагодарил за помощь находящимся в Германии украинцам. По его словам, Украина делает все возможное, чтобы вернуть своих граждан домой.

"Мы много раз говорили с правительством Германии по поводу украинцев, которые находятся за границей. Нам они очень нужны, они граждане нашего государства. Спасибо за ту помощь, которую оказывает в целом и правительство, и парламентарии Германии, люди обычные, которые принимали украинцев с самого начала войны и оказали поддержку, дома, деньги, помогали с работой – сегодня мы говорим уже о миллионах людей" , – заявил Зеленский.

По его словам, в Украине создано Министерство национального единства, которое совместно с МИДом будет заниматься находящимися за рубежом украинцами. Украина рассчитывает на встречи в Германии по созданию соответствующих департаментов для помощи украинцам, отметил Зеленский.