Свержение режима Асада в Сирии создает риски новых войн – СМИ

Падение диктатуры Башара Асада в Сирии, 13 лет сдерживавшего восстание народа, образует вакуум на Ближнем Востоке, который может быть очень опасен для всего региона. Как пишет Bloomberg, ситуация напоминает о свержении режимов Муаммара Каддафи в Ливии и Саддама Хусейна в Ираке – в обеих странах правители были сметены в моменты эйфории, после чего страны погрузились в еще более глубокие потрясения, сообщает Зеркало недели.

Издание отмечает, что сирийский президент пытался держаться до последнего, отчаянно посылая сигнал о помощи всем, кто мог его услышать, в том числе Дональду Трампу. Однако ответ бывших союзников и врагов был четким: ты сам по себе. Россия, спасавшая его еще в 2015 году, на этот раз предложила ему убежище. Иран отвернулся от него, сказав, что он сам виноват в собственных бедах.

"При переходах ожидается хаос, как и фракционная — даже кровавая — конкуренция. Сирия уже более десяти лет не единая, а разделена на анклавы и сферы влияния на вершине социально-экономического и политического упадка" , — указывает доцент Кувейтского университета и научный сотрудник Chatham House Бадер Аль-Саиф.

Скорость событий и свержение Асада после более чем 50 лет правления его семьи были потрясающими. Фактически в течение десяти дней повстанцы захватили ключевые города Алеппо и Хама, а затем приблизились к Хомсу и столице Дамаску.

Россия, имеющая военные базы в Сирии, вероятно, будет пытаться защитить свои интересы, но Кремль занят своей войной в Украине. Иран, в последние месяцы обменивавшийся прямыми нападениями на Израиль, также ослаблен. Однако арабские чиновники не ожидают, что Исламская Республика откажется от своего влияния в Сирии без боя.

В настоящее время в Сирии многое остается неопределенным, прежде всего формирование нового правительства в Дамаске. Также непонятно, сможет ли это руководство вообще управлять охваченной войной страной.

"Сегодня существует опасение, что все фракции объединились против одного врага, но в конце концов их поглотит внутренняя борьба" , — сказал сооснователь неправительственной организации "Мадания", бежавший из Дамаска после 2011 года из-за своей оппозиции в Асады, Бахджат Хаджар.

Советник президента Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш в воскресенье предупредил об угрозах территориальной целостности Сирии, "спирали хаоса и насилия" в арабском мире и перспективе "экстремизма". Саудовская Аравия, участвующая в усилиях по формированию переходного периода в Сирии, обнародовала заявление в воскресенье, в котором также предостерегает от "хаоса и раскола".

Между тем, новоизбранный президент США Трамп дал понять: Америка не вмешается, чтобы этого не произошло. "Сирия – это беспорядок, но она не наш друг" , - написал он в субботу в Х.

В частности, еще несколько лет назад США признали террористической организацией повстанческую группировку HTS, возглавляющую оппозиционное движение. Формирование имеет истоки Аль-Каиды, что вызывает сомнения США и Ближнего Востока.

Тем не менее риски и возможности, представляемые нестабильной Сирией, объединили множество иностранных государств с 2011 года и, вероятно, будут продолжать это делать.

Bloomberg отмечает, что Турция, вероятно, попытается воспользоваться возможностями, созданными после падения режима Асада, чтобы репатриировать миллионы проживающих в стране сирийских беженцев.