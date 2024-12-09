В Донецкой области применили экстренные отключения света
В Донецкой области введены экстренные отключения энергоснабжения. Перед этим в Киеве и ряде других регионов были изменены графики отключения света, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram-канал ДТЭК.
"По указанию "Укрэнерго" в Донецкой области применяются экстренные отключения света", - пишет ДТЭК.
Ситуация со светом
Сегодня украинская энергосистема восстанавливается после одиннадцати массированных атак россиян, которые были осуществлены с начала текущего года. Сейчас в ней сохраняется значительный дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные ремонты.
С 10 утра были применены две очереди отключений одновременно в:
- Киеве;
- Киевской;
- Черкасской;
- Черниговской;
- Житомирской;
- Одесской;
- Полтавской;
- Днепропетровской;
- Винницкой;
- Черновицкой;
- Кировоградской областях.
"Потребление остается высоким и соответствует сезонным показателям", - писало "Укрэнерго".
Тем временем глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предупреждал о том, что Россия продолжает готовить ресурсы для новых обстрелов Украины.