Германия приостановила прием заявлений об убежище от сирийцев

Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев Германии в понедельник, 9 декабря, заморозило прием заявлений от сирийцев о предоставлении убежища. Об этом изданию Der Spiegel заявил представитель ведомства, сообщает Европейская правда.

Как заявил представитель немецкого ведомства, в связи с ситуацией в Сирии Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев "немедленно заморозило" прием заявлений от сирийцев о предоставлении убежища.

"Ситуация в Сирии неясна, и очень трудно предсказать, как там будут развиваться политические события" , – сказал представитель на вопрос журналистов.

Поэтому, по его словам, пока невозможно делать какие-то серьезные оценки, иначе каждое решение будет "колоссом на глиняных ногах".

По данным ведомства, это касается 47 270 заявлений о предоставлении убежища от сирийцев, которые еще не решены, включая около 46 тысяч первичных. Однако, как передает издание, новая ситуация в Сирии пока не имеет никакого влияния на существующие решения.

Заметим, в немецком оппозиционном блоке ХДС/ХСС после падения режима Башара Асада в Сирии предложили поощрять сирийских беженцев, проживающих в Германии, возвращаться на родину.

Напомним, повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что взяли под контроль столицу Дамаск, сигнализируя о конце более двух десятилетий правления Асада. Асад, насколько известно, находится в Москве.

Ряд европейских лидеров отреагировали на новости заявлениями о том, что ставка Асада на Россию не оправдалась, и что так же неожиданно однажды может "посыпаться" власть Владимира Путина.