В ЕС прокомментировали падение режима Асада в Сирии

В Европейском союзе, комментируя падение режима Башара Асада в Сирии назвали это "историческим моментом" для народа страны, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении руководительницы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас.

В заявлении от имени ЕС Каллас отмечает поддержку всех сирийцев, как тех, кто оставался в стране, так и за рубежом.

"Падение преступного режима Асада знаменует собой исторический момент для сирийского народа, который перенес огромные страдания и продемонстрировал чрезвычайную стойкость в своем стремлении к достоинству, свободе и справедливости", – говорится в заявлении.

Также в нем отмечается важность сохранить территориальную целостность Сирии, уважать ее независимость, суверенитет, государственные институты, а также отвергнуть все формы экстремизма.

В ЕС призвали все стороны избегать дальнейшего насилия, обеспечивать защиту гражданского населения и соблюдать нормы международного права, включая международное гуманитарное право.

"Сейчас, как никогда ранее, необходимо, чтобы все заинтересованные стороны участвовали во всеобъемлющем диалоге по всем ключевым вопросам для обеспечения упорядоченной, мирной и инклюзивной передачи власти" , – подчеркивается в заявлении.

Также в ЕС добавили, что поддерживают сирийский народ и остается в тесном контакте с партнерами в регионе и ключевыми международными партнерами.

В воскресенье МИД России, которая является союзником сирийского режима, опубликовало заявление, в котором сообщило, что Асад покинул пост президента и Сирию.

Глава МИД Германии Анналена Бербок подчеркнула, что после Асада Сирия не должна перейти в руки других радикалов.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что "варварское государство наконец свергнуто" и добавил, что Франция будет оставаться преданной безопасности всех на Ближнем Востоке.