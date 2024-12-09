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Россияне ударили по ТЭС в Донецкой области: есть погибший и раненые

Россияне ударили по ТЭС в Донецкой области: есть погибший и раненые
Фото: иллюстративное, dtek.cоm

Утром, 9 декабря, российские оккупанты снова обстреляли одну из ТЭС в Донецкой области, есть погибший и раненые﻿. Об этом говорится в сообщении министерства энергетики, сообщает Деловая столица.

"Сегодня утром враг снова обстрелял одну из ТЭС в Донецкой области. В результате обстрела погиб слесарь станции Киляров Владимир Викторович 1959 года рождения", — отметили в ведомстве.

Там добавили, что двое работников станции получили ранения.

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