Россияне ударили по ТЭС в Донецкой области: есть погибший и раненые
Утром, 9 декабря, российские оккупанты снова обстреляли одну из ТЭС в Донецкой области, есть погибший и раненые. Об этом говорится в сообщении министерства энергетики, сообщает Деловая столица.
"Сегодня утром враг снова обстрелял одну из ТЭС в Донецкой области. В результате обстрела погиб слесарь станции Киляров Владимир Викторович 1959 года рождения", — отметили в ведомстве.
Там добавили, что двое работников станции получили ранения.