В МИД Израиля объяснили, зачем нанесли удары по объектам в Сирии

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что израильские удары по "стратегическим системам вооружения" в Сирии и наземные операции израильских войск были "ограниченным и временным" шагом. Соответствующее сообщение, сделанное в Иерусалиме, приводит The Guardian, сообщает Левый берег.

Саар сказал, что "единственный интерес, который у нас был, это безопасность Израиля и его граждан".

"Вот почему мы атаковали стратегические системы вооружения, как, например, остатки химического вооружения или дальнобойные ракеты, чтобы они не попали в руки экстремистов" , – сказал он.

Ранее Вооруженные силы Израиля обнародовали фото военных в районе горы Хермон, расположенной северо-восточнее Голанских высот – спорной территории, часть которой Израиль аннексировал в 1981 году.

Вчера, в день свержения режима Башара Асада, Израиль нанес удары по сирийской территории. Журналисты сообщили, что израильская авиация нанесла удары в районах Дараа и Сувейда на юге Сирии, недалеко от израильской границы, а также по авиабазе Меззе, вблизи столицы Дамаска.

Также авиация Сил обороны Израиля нанесла целевые удары по складам боеприпасов и оружия на авиабазе Халхалах в Сувейде и объектах в провинции Дараа и авиабаза Меззе. Тогда Израиль официально это еще не комментировал.