Кабмин определил условия получения 20 млрд долларов от США под замороженные активы РФ

Украина планирует получить 20 млрд долларов от Соединенных Штатов через специальный фонд Всемирного банка. Киев не будет возвращать эти средства, если не получит репарации от России.﻿ Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 6 декабря 2024 года №1388, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Постановлением утверждены основные условия соглашения с условными обязательствами, в результате которой Украине предоставляется ссуда от американского Federal Financing Bank на 40 лет на сумму до 20 млрд долларов.

Соглашение с условными обязательствами реализуется путем заключения договора покупки сертификата (Certificate Purchase Agreement) между Украиной, Federal Financing Bank и Агентством по международному развитию США (USAID), договора гарантии и погашения кредита (Loan Guarantee and Repayment Agreement).

Средства по кредиту предоставляются путем перевода в Фонд финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины, основанного Всемирным банком 10 октября 2024 года.

На сумму займа начисляются проценты по ставке, равной сумме фиксированной ставки в размере 1,3% годовых и текущей ставке средней доходности по непогашенным векселям Казначейства США.

Погашение и обслуживание кредита осуществляются за счет источников других, нежели государственный бюджет Украины, в том числе за счет доходов, полученных от замороженных активов Российской Федерации, в соответствии с Механизмом кредитного сотрудничества для Украины, определенного соглашением с ЕС.

"Federal Financing Bank или USAID имеют ограниченное право требовать возврата ссуды за счет средств государственного бюджета, в частности в случае осуществления возмещения (компенсации) в государственный бюджет ущерба, причиненного в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины" , - говорится в постановлении.

Окончательное погашение кредита планируется через 40 лет с даты выпуска сертификата по задолженности.

Федеральный финансовый банк (FFB) – это государственная корпорация США, созданная Конгрессом в 1973 году под общим надзором министра финансов.

Условный кредит под российские активы

В октябре текущего года Европейским Союзом вместе со странами G7 принято решение о коллективном предоставлении кредитов на сумму до 45 млрд евро (приблизительно 50 млрд долларов) для поддержки неотложных бюджетных, военных и восстановительных потребностей Украины.

Такие кредиты будут обслуживаться и погашаться за счет будущих поступлений от замороженных активов российского Центрального банка.

Верховная Рада 3 декабря внесла изменения в Бюджетный кодекс для того, чтобы получить от стран G7 50 млрд долларов под российские активы. Закон вводит новое понятие – "условные долговые обязательства".

Документом установлено, что деньги не будут учитываться как государственный долг Украины. Украина не будет возвращать этот кредит до тех пор, пока не получит репарации от России.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшие недели в Украину будут переведены первые транши в рамках кредита на 50 млрд долларов.

Федеральный финансовый банк (FFB) – это государственная корпорация США, созданная Конгрессом в 1973 году под общим надзором министра финансов.