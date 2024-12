Кремль: Решение об убежище Асаду принял Путин

Решение предоставить свергнутому президенту Сирии Башару Асаду и его семье убежище в России принял российский президент Владимир Путин. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает Радио Свобода.

"Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение" , – приводит ТАСС слова Пескова.

Накануне вечером российские государственные СМИ сообщили со ссылкой на источники о том, что Асад, покинувший Сирию на фоне взятия Дамаска и других крупных городов отрядами вооружённой оппозиции, прибыл в Россию, где получил убежище. Теперь Песков официально подтвердил эту информацию.

По словам Пескова, в графике Путина нет встречи с Асадом. Он также не сказал, где находится бывший сирийский президент.

Российские власти официально называют Асада бывшим президентом, утверждая, что он договорился с оппозицией о передаче власти. Сам Асад никак не комментировал падение своего режима и не появлялся на публике.

Путин неоднократно ранее встречался с Асадом, на стороне которого российские вооружённые силы принимали участие в гражданской войне в Сирии. СМИ сообщали, что после начала наступления отрядов оппозиции в конце ноября Асад приезжал в Москву и, возможно, встречался с Путиным, официально об этой поездке, однако, не сообщалось.

Песков также заявил, что скорость последних событий в Сирии, в результате которых Асад лишился власти, удивила весь мир, в том числе и Россию.

По словам Пескова, "пока преждевременно" говорить о судьбе находящихся в Сирии военных баз.

"В любом случае это всё предмет для обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии" , – отметил он.

Российские власти до последнего момента называли "террористами" большую часть вооружённых противников Асада, российские военные участвовали в боевых действиях против них. В то же время в Москве заявляют, что находятся в контакте с основными оппозиционными группами и, в частности, получили заверения, что российским базам и диппредставительствам ничего не угрожает.

Источники, в том числе Главное управление разведки Минобороны Украины, утверждали, что российские военные выводят корабли с военно-морской базы в Тартусе и вывозят самолётами вооружение и военную технику с авиабазы Хмеймим.

