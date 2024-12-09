Таможня обновила данные об импорте товаров в Украину: кто в лидерах

В Украину в течение января-ноября 2024 года импортировали товаров на сумму $63,6 млрд, а из страны экспортировали - на $38,3 млрд, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Отмечается, что налогооблагаемый импорт составил $52,1 млрд, что составляет 82% общих объемов импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта в январе-ноябре 2024 года составила 0,51 $/кг, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай - $13 млрд, Польша - $6,3 млрд и Германия - $4,8 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу - на $4,4 млрд, Испанию - на $2,7 млрд, Германию - на $2,7 млрд..

В общих объемах ввезенных в январе-ноябре 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт - $22,2 млрд. Во время таможенного оформления указанных товаров в бюджет уплачено 155,5 млрд грн, что составляет 29% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности - $10,7 млрд. Во время таможенного оформления указанных товаров в бюджет уплачено 79,6 млрд грн, что составляет 15% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические - $8,2 млрд. Во время таможенного оформления указанных товаров в бюджет уплачено 142,3 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары - $22,6 млрд;

металлы и изделия из них - $4,1 млрд;

машины, оборудование и транспорт - $3,2 млрд.

Напомним:

Украинский автопарк в ноябре пополнили 14 700 подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за рубежа. Это наименьший месячный показатель в 2024 году.