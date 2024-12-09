FT: Германия и США создадут универсальное ПО для украинских дронов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall начал сотрудничество с американской компанией Auterion. Они будут разрабатывать общие операционные стандарты для управления автономными дронами, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщаетт Financial Times.

"В условиях общего перехода от пилотируемых к беспилотным системам крайне важно, чтобы автономные системы могли взаимодействовать друг с другом" , - заявил гендиректор Auterion Лоренц Майер.

Стоит заметить, что украинские беспилотники уже пользуются ПО этой компании. По его словам, операционная система Auterion поможет "клиенту объединить все беспилотники на общей основе и интегрировать различных производителей в общую архитектуру".

В то же время директор по цифровым технологиям Rheinmetall Тимо Хаас отметил, что в Украине эксплуатируется более двухсот различных беспилотных воздушных систем. При этом их "военная подготовка требует больших затрат и времени, а совместимость систем не гарантируется".

"Разработка однородной операционной системы позволит эффективно и масштабируемо развертывать беспилотные системы" , - добавил он.

Как пишет издание, Auterion уже является частью инициативы Министерства обороны США по разработке стандарта с открытым исходным кодом для автономных систем. При этом в компании надеются, что ее партнерство с Rheinmetall поможет продвигать аналогичный подход среди союзников по НАТО.

"Если бы у каждой страны НАТО был свой собственный стандарт связи для беспилотников, НАТО не смогло бы воевать сообща" , - добавил Майер.

Rheinmetall в Украине

В конце октября директор Rheinmetall Армин Паппергер рассказал, что его компания открыла в Украине первый завод. Всего таких построят четыре. Он уточнял, что на одном из таких заводов будут производить боеприпасы.

Позже мы писали, что Украина с октября получает новые спутниковые снимки, сделанные спутниками SAR. Это возможно благодаря сотрудничеству оборонного концерна Rheinmetall и спутникового оператора ICEYE.