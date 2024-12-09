В ЦПД прокомментировали размещение российского "Орешника" в Беларуси

Обсуждение размещения российского ракетного комплекса "Орешник" в Беларуси является очередной пропагандистской "страшилкой", сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

По его словам, эта идея оказывает минимальное влияние на реальную безопасность Украины или НАТО, но направлена на усиление давления на Запад информационными методами.

"Пока - это информационная история. Впрочем, даже самое возможное размещение "Орешника" там не увеличивает опасность для Украины или НАТО, как минимум потому, что нет никакой разницы, будет лететь он из "Капустиного Яра" или из Беларуси", - пояснил он.

Также Коваленко отметил, что все разговоры о меньшем времени подлета – это "страшилка" для гражданских граждан стран Запада и Украины.

По его словам, для систем ПВО скорость российской ракеты роли не играет.

"Так же как уже было с "Кинжалом", который впервые в истории был сбит Patriot в прошлом году", - добавил он

Однако Коваленко отметил, что для размещения необходимых систем обороны придется решить ряд технических вопросов.

"Главная цель России - повышение ставок пропагандой страха против Запада. Ядерное оружие в Беларуси информационно не сработало, "Орешник" используется как пузырь в ответ на разрешение бить западным дальнобойным оружием по РФ", - заявил руководитель ЦПД.

Он добавил, что размещение "Орешника" в Беларуси будет разгоняться Россией под нарративом "приближения "Орешника" к границам НАТО", чтобы попытаться изменить общественные настроения в Европе.

Также Коваленко обратил внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин пытается скрыть, что один из двух пусков "Орешника" уже был неудачным.

Размещение "Орешника" в Беларуси

Недавно, 6 декабря, белорусский диктатор Александр Лукашенко обратился к Путину с просьбой о размещении на территории Беларуси ракетного комплекса "Орешник".

Объяснил он это "обеспокоенностью" по ситуации на границах Беларуси и в Украине.

Перед этим 21 ноября россияне обстреляли этой ракетой Днепр.

Тогда в ВСУ предположили, что удар был нанесен межконтинентальной баллистической ракетой.

Позже в ГУР Минобороны Украины сообщили, что удар был нанесен с ракетного комплекса "Кедр". Глава ведомства Кирилл Буданов отметил, что название российской ракетной программы - "Орешник", а сама ракета называется "Кедр".