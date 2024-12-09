Мерц предложил создать контактную группу для позиции по завершению войны

Лидер немецкой оппозиции, кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц предложил создать Контактную группу из четырех стран для выработки общей европейской позиции по завершению войны против Украины. Об этом Мерц сказал перед началом переговоров с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает Укринформ.

Немецкий политик отметил, что в течение следующих "недель и месяцев" не должно быть каких-то отдельных мирных инициатив из Европы, нужно, чтобы это было общеевропейское мнение.

"Речь идет не только о Европейском Союзе. У меня есть предложение создать Контактную группу из Германии, Франции, Польши, Великобритании - четырех крупных стран Европы и НАТО, чтобы они обменялись мнениями (по завершению войны против Украины - ред.), и таким образом развивать вместе с Соединенными Штатами общее видение. Я думаю, что нам с вами следовало бы обсудить, как вы воспринимаете такую идею" , - сказал Мерц.

Реагируя на это предложение, Зеленский обратил внимание на то, "как интересно пересекаются мнения".

"Ваше предложение о создании Контактной группы я поддерживаю. Если честно, мы уже (ее) организовали. Те страны, которые вы назвали, уже есть, мы рассчитываем еще на Данию как представителя нордик-группы. Мы на них всех рассчитываем, просто именно Дания могла бы представлять нордик-команду. Такую встречу мы хотим провести уже в декабре. Видите, у нас уже совпадает много мнений" , - сказал президент.

Лидер немецкой оппозиции ответил, что "это очень хорошо".