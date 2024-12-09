РФ использует американский онлайн-магазин для покупки чипов и микросхем – СМИ

Россия наладила цепочку поставок американских чипов и микросхем, используемых для производства оружия, из интернет-магазина компании Texas Instruments - TI store. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что российские дистрибьюторы копируют информацию из интернет-магазина TI store на свои торговые платформы, что позволяет клиентам просматривать наличие полупроводников и их цены перед заказом.

В частности, российскими сайтами, продающими товары TI с наценкой в 40%, являются getchips.ru и altchips.ru.

Американские чиновники пришли к выводу, что российские порталы используют API (интерфейс программирования приложений, используемый для обмена данными между компаниями) Texas Instruments для доступа к полной информации о товарах.

TI предоставляет API своим партнерам, что позволяет просматривать цены, наличие товаров, информацию о заказах и тому подобное. В некоторых случаях авторизованные пользователи этого API, например, сервисы сравнения цен, комбинируют эту информацию с другими источниками данных и создают отдельный API.

ТІ утверждает, что не предоставляет свой API ни одной российской фирме, а все компании, имеющие к нему доступ, проходят процедуру проверки.

По информации издания, российские дистрибьюторы копируют информацию о товарах через сайт западной компании, которая не имеет прямого доступа к API Texas Instruments. Однако узнать название этой фирмы Bloomberg не удалось.

Сообщается, что сначала закупку должно одобрить российское правительство, после чего необходимое оборудование заказывается через по крайней мере одного посредника и поставляется как минимум в одну промежуточную страну.

Согласно документам, с которыми ознакомился Bloomberg, среди посредников - компании Sure Technology, Chipower Electronics и Horsway Tech из Гонконга.

Из Гонконга в Россию товары доставляются преимущественно через транспортную компанию Sea Global SCM и российскую авиакомпанию "Аэрофлот".

Один из крупных российских дистрибьюторов обработал более 4 тыс заказов на сотни тысяч товаров TI store на сумму около 6 млн долл до августа 2024 года. Заказы на почти 4 млн долл были предназначены для российских военных компаний.

Ранее правительство США обвиняло TI store в слабом контроле за онлайн-продажами. В то же время интернет-магазин уверяет, что регулярно проверяет заказы и отменяет тысячи, вызывающие беспокойство.

Чипы TI, в частности, были найдены в российских ракетах "Кинжал" и ударных беспилотниках "Ланцет-3". В целом украинские следователи нашли более 4 тыс западных компонентов в российском оружии с начала полномасштабной войны, 14% из которых были произведены компанией Texas Instruments.