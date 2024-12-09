НАБУ подтвердило, что судьи из Львовской области требовали $1 млн взятки

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подтвердили разоблачение действующего и бывшего глав Хозяйственного суда Львовской области на вымогательстве от представителя частной компании взятки в размере 1 млн долларов, сообщает Зеркало недели.

Как отметили в НАБУ, за эту сумму судьи обещали обеспечить принятие «нужных» решений по судебным делам Западного апелляционного Хозяйственного суда и предотвратить заказное убийство обличителя.

В ходе следственных действий детективы и прокуроры задокументировали передачу «заказчикам» части неправомерной выгоды в размере 75 тыс. дол. США.

В настоящее время действующему и бывшему председателю Хозяйственного суда Львовской области сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, а в НАБУ отметили, что это первое разоблачение руководителя специализированного суда общей юрисдикции антикоррупционными органами.

Правоохранительные органы в официальном заявлении не называют имени подозреваемых, однако источники ZN.UA в НАБУ отмечали, что обыски проходили у руководителя Хозяйственного суда Львовской области Василия Артимовича и экс-главы Западного апелляционного хозяйственного суда Бориса Плотницкого.

Напомним, 2 декабря работники ГБР задержали адвоката и экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова и объявили подозрение в участии в преступной организации и участии в ее преступлениях и в получении взятки. На следующий день Печерский районный суд Киева отправил Емельянова под стражу без права на залог.

В ГБР утверждают, что он вместе с другими судьями построил бизнес на судебных решениях. Члены преступной организации за взятки выносили нужные решения, в основном в хозяйственных спорах.