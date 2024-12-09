Венгрия выделила стипендии для украинских студентов

Венгрия объявила прием заявок на стипендии для украинских студентов в рамках программы Stipendium Hungaricum Programme. Программа предлагает финансирование обучения.﻿ Со ссылкой на Министерство образования и науки Украины, пишет Владислава Ткаченко, РБК-Украина.

Венгрия объявила прием заявок на стипендии для украинских студентов

В рамках стипендиальной программы правительства Венгрии Stipendium Hungaricum Programme стартовал прием заявок на обучение для граждан Украины. Программа предоставляет возможность получить образование на бакалаврских, магистерских и аспирантских программах в 2025/2026 учебном году.

Крайний срок подачи заявок: 15 января 2025 года.

Как подать заявку

Онлайн-регистрация : Кандидаты должны зарегистрироваться на платформе Tempus Public Foundation по ссылке: apply.stipendiumhungaricum.hu. После создания личного кабинета откроется доступ к подаче заявки и загрузке необходимых документов.

: Кандидаты должны зарегистрироваться на платформе Tempus Public Foundation по ссылке: apply.stipendiumhungaricum.hu. После создания личного кабинета откроется доступ к подаче заявки и загрузке необходимых документов. Документы для Министерства образования и науки Украины: Помимо загрузки материалов на платформу Tempus, нужно отправить все документы на электронный адрес Министерства образования и науки Украины. В теме письма необходимо указать: "Стипендии на обучение в Венгрии - 2025".

Дополнительная информация

Подробные инструкции по регистрации и требования к документам доступны на официальном сайте программы.

Напомним, что в высших учебных заведениях Польши учатся десятки тысяч украинских студентов. Во время учебы иностранные студенты имеют право на разные виды стипендий.

Кроме того, правительство Литвы продолжит поддержку украинских студентов. Украинцы, окончившие школы в этой стране, смогут поступать на равных условиях с литовцами, но без сдачи экзамена по литовскому языку.