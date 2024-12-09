Белый дом о новом руководстве в Сирии: это открытый вопрос

В Белом доме назвали "открытым вопросом" то, кто взял на себя руководство в Сирии после свержения режима диктатора Башара Асада, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его цитирует CNN.

В ответ на вопрос о том, кто руководит Сирией сегодня, на следующий день после падения режима Асада, Кирби отметил: "Это открытый вопрос".

"Я думаю, что они (сирийцы) пытаются выяснить это между собой, но это открытый вопрос. На самом деле сам факт того, что этот вопрос остается открытым, вызывает у нас беспокойство, поскольку, как сказал президент, мы находимся в периоде неопределенности, и поэтому мы будем работать над всеми процессами, как только можем", – сказал он.

Кирби добавил, что он "не может говорить" о прямой коммуникации между США и повстанческой группировкой "Хаят Тахрир Аш-Шам" (HTS), которую США признали террористической организацией. Именно эта группировка сыграла ключевую роль в наступлении на режим Асада.

В то же время, по словам Кирби, США общаются с партнерами в регионе, которые могут донести сообщение до всех повстанческих групп.

"Мы будем, как вчера сказал президент, изучать пути для общения со всеми этими группами", – сказал он.

Ранее в США заявили, что сотрудничают с несколькими другими странами на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить попадание химического оружия, которым владеет режим Асада, в чужие руки.

Тем временем Центральное командование США объявило, что в воскресенье нанесло "десятки высокоточных авиаударов", направленных на ликвидацию лагерей ИГИЛ в центральной Сирии.