СБУ сообщила о подозрении четырем митрополитам РПЦ в захвате церквей на ВОТ

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении четырем российским митрополитам, способствовавшим захвату храмов на временно оккупированных территориях Украины. Со ссылкой на данные СБУ, сообщает Новое время.

Отмечается, что подозрение получили:

глава Санкт-Петербургской митрополии — митрополит Варсонофий (Анатолий Судаков),

председатель отдела внешних церковных связей РПЦ — митрополит Антоний (Антон Севрюк),

управляющий Коломницкой епархией, патриарший наместник московской митрополии — митрополит Крутицкий (Георгий Пономарев),

управляющий делами московской патриархии — митрополит Дионисий (Петр Порубай).

Все они являются членами священного синода РПЦ.

Как сообщает украинская спецслужба, в течение 2022−2023 годов фигуранты способствовали захвату имущества украинских церквей на левобережье Херсонской области, временно оккупированных районах Запорожской и Луганской областей, а также в Крыму.

Для этого клирики обеспечили решение синода РПЦ о «присоединении» украинских религиозных общин в состав Русской православной церкви. Это произошло под руководством московского патриарха Кирилла Гундяева, пишет СБУ.

Таким образом фигуранты захватили храмы, церковные сооружения и землю Джанкойской, Бердянской, Ровеньковской и Херсонской епархий. Они также назначили там подконтрольных Москве епископов, сказано в сообщении.

К тому же российские клирики навязывали верующим кремлевские нарративы. Они благословляли войну России против Украины и оправдывали преступления оккупантов.

В СБУ отметили, что фигурантам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УКУ (пособничество в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к другим тяжким последствиям).