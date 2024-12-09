В МВД Грузии заявили, что задержали более 400 протестующих

Министерство внутренних дел Грузии отчиталось, что за 11 дней протестов задержало 402 человека. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе. Со ссылкой на Publica, сообщает Новое время.

Он утверждает, что более 30 задержанных находятся под следствием в рамках уголовных производств, а 372 человека — в административном порядке.

В частности, 62 протестующих получили административный арест, а более 100 человек были оштрафованы.

Дарахвелидзе не прокомментировал заявления задержанных о жестоком обращении со стороны правоохранителей. В то же время он сообщил о пострадавших среди полицейских и обвинил протестующих в применении насилия.