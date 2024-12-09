Оккупанты установили ящики для доносов в школах на захваченных территориях - ЦНС
В ряде школ на временно оккупированных территориях захватчики установили ящики для анонимных доносов. Со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления, сообщает Цензор.НЕТ.
"Учеников призывают сообщать о "нелояльных" к оккупационной власти одноклассниках, или даже родителях. Все это происходит под лозунгами "борьба с экстремизмом". Детей агитируют доносить во время лекций на представителей репрессивных органов", - отмечает ЦНС.
Согласно информации, все письма, которые попадают в ящики, школьная администрация обязана передавать сотрудникам ФСБ. Кроме того, школы самостоятельно формируют списки детей, которые проявляют "нелояльность" к оккупационным властям, и передают их в управления оккупационных администраций.