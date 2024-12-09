Рютте заявил, что НАТО будет следить за передачей власти в Сирии
Союзники по НАТО будут внимательно наблюдать за тем, как в Сирии лидеры повстанцев обеспечат мирный переход власти и защиту гражданского населения. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
«Это момент радости, но также неопределенности для народа Сирии и этого региона. Мы надеемся на мирную передачу власти и инклюзивный политический процесс в Сирии. Мы будем внимательно наблюдать, как будут поступать лидеры повстанцев во время этой передачи. Они должны обеспечить верховенство права, защиту мирного населения и уважение религиозных меньшинств», - отметил руководитель НАТО.
Он отметил, что Россия и Иран больше всего поддерживали режим Асада, но бросили диктатора, когда он стал им не нужен.
«Россия и Иран были главными среди тех, кто поддерживал режим Асада, и они разделяют ответственность за преступления, совершенные против Сирии. Они также доказали, что являются ненадежными партнерами, которые бросили Асада, когда он перестал быть для них нужным», - отметил Рютте.