Рютте заявил, что НАТО будет следить за передачей власти в Сирии

Союзники по НАТО будут внимательно наблюдать за тем, как в Сирии лидеры повстанцев обеспечат мирный переход власти и защиту гражданского населения. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

«Это момент радости, но также неопределенности для народа Сирии и этого региона. Мы надеемся на мирную передачу власти и инклюзивный политический процесс в Сирии. Мы будем внимательно наблюдать, как будут поступать лидеры повстанцев во время этой передачи. Они должны обеспечить верховенство права, защиту мирного населения и уважение религиозных меньшинств» , - отметил руководитель НАТО.

Он отметил, что Россия и Иран больше всего поддерживали режим Асада, но бросили диктатора, когда он стал им не нужен.