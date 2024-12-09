В "Приднестровье" вводят чрезвычайное положение из-за остановки поставок газа РФ

Лидер непризнанного "Приднестровья" Вадим Красносельский 9 декабря подписал указ о введении чрезвычайного экономического положения в связи с риском прекращения поставок в регион российского газа.﻿﻿ Со ссылкой на молдавское издание Newsmaker, сообщает Украинская правда.

Согласно указу, режим чрезвычайного экономического положения введут на 30 дней. На время действия чрезвычайного положения все предприятия в регионе должны рационально использовать газ и другие энергоресурсы.

Также введут запрет на экспорт энергоресурсов и установят ограничения на осуществление отдельных видов финансовой и экономической деятельности, включая перемещение товаров, финансовых средств и предоставление услуг. Стоит отметить, что российский газ поступает на Молдавскую ГРЭС в "Приднестровье", у которой официальный Кишинев закупает большинство электричества для страны.

Указ Красносельского должен утвердить законодательный орган непризнанного "Приднестровья". Местные "депутаты" рассмотрят этот вопрос на заседании 11 декабря.

Как известно, после начала полномасштабной войны в Украине Молдова отказалась от российского газа, покупая его на европейском рынке. Но "Газпром" продолжает поставлять газ в "Приднестровье". Непризнанное государство за российский газ не платит.

Российский "Газпром" может прекратить поставки газа в "Приднестровье" с 1 января 2025 года. Это связано с завершением контракта на транзит российского газа через Украину и нежеланием Киева его продлевать.

Недавно молдавский экс-министр энергетики Виктор Парликов посещал РФ для переговоров о поставках российского газа в "Приднестровье".

Он сообщал, что "Газпром" готов поставлять газ по альтернативному маршруту, однако российская сторона дала понять, что этот вопрос связан с выплатой исторической задолженности Moldovagaz. Позиции Кишинева и Москвы по вопросу долга кардинально расходятся, согласия между ними нет.

Парликов заявлял, что риск газового кризиса на Левобережье Днестра остается вполне реальным. Внешнеполитическое ведомство "Приднестровья" возложило ответственность за ситуацию на официальный Кишинев.