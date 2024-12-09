Россияне на фронте начали устанавливать светофоры-детекторы FPV

Российские оккупанты разработали светофор, который способен предупреждать о полете FPV-дронов. Об этом рассказал военный эксперт в области радиотехнологий Сергей Флеш, сообщает Милитарный.

Светофоры размещают на столбах у важных путей передвижения техники. Система показывает три функции: FPV нет; FPV рядом; FPV далеко.

Это позволяет российским оккупантам быть предупрежденными о работе FPV-дронов.

ТГ Сергей Флеш

Вероятно, этот светофор работает, как и пехотный детектор, имеющий анализатор диапазона рабочих частот, предназначенный для преждевременного обнаружения FPV-дронов.

Не исключено, что светофор-детектор может управляться в ручном режиме оператором, который исходя из ситуации устанавливает нужный свет.

Также потенциально детектор на стволе может иметь звуковой анализатор, определяющий работу дронов по звуку их двигателя.

Звуковой анализатор также поможет с обнаружением беспилотников, управляемых с помощью оптоволокна.

В условиях применения все большего количества коптеров разных типов насыщенность такими средствами обнаружения стала принципиальной для увеличения способностей обеих сторон войны.

В ноябре Минобороны Украины получило первый патент на технологию детекции FPV-дронов противника «Ветряная мельница М».

В Силах обороны также активно используют детектор дронов «Цукарок». Устройство только «слушает» и ничего не передает, поэтому невидимо для вражеской радиоэлектронной разведки.